الأنصاري يشيد بالعناصر الشابة للأزرق ويعد بمباراة قوية أمام عمان

أكد فهد الأنصاري لاعب المنتخب الكويتي لكرة القدم اليوم الجمعة أن العناصر الشابة في الفريق الكويتي قدمت أداء قوياً في المباراة الأولى للفريق ببطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) وكانت مصدر قوة وينتظر أن تكون كذلك في مباراة الغد أيضاً.

ويلتقي المنتخب الكويتي نظيره العماني غداً السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.

وكان المنتخب الكويتي أفتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السعودي 3 / 1 فيما إستهل المنتخب العماني رحلة الدفاع عن لقبه الخليجي بالتعادل السلبي مع نظيره البحريني.

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وقال الأنصاري في المؤتمر لصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “أول ثلاث نقاط كانت مهمة للغاية ونسعى لإضافة ثلاث نقاط أخرى. مباراة الغد ربما تكون أكثر صعوبة من لقاء السعودية ولكننا نسعى للفوز على المنتخب العماني حامل اللقب”.

وعن نصيحته للعناصر الشابة بالفريق، قال الأنصاري :المدرب نجح في دمج عناصر الشباب مع أصحاب الخبرة ولم تكن هناك أي صعوبة في اندماجهم مع الفريق بل كانوا مصدر قوة في المباراة السابقة”.

وأضاف : “غبت عن المباراة أمام عمان في النسخة الماضية وأطمح الآن للفوز غداً. وعدم فوزنا على هذا الفريق لفترة طويلة يأتي لأن لكُل بطولة ظروفها”.