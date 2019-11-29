آرسنال يطرد إيمري بعد أقل من عامين من خلافته لآرسين فينجر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة 29-11-2019، رحيل المدرب الإسباني أوناي إيمري عن منصب المدير الفني، بعد 18 شهراً من تعيينه خلفاً للمدرب السابق للفريق آرسين فينجر.

وجاء قرار النادي بإنهاء عمل إيمري بداعي النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم، وقد أسند مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى فريدي ليونجبرج.

وخسر أرسنال على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 1 / 2 مساء الخميس في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، ليظل سجل الفريق خالياً من الإنتصارات في سبع مباريات متتالية في كُل المسابقات.

وفي أول موسم له في تدريب الفريق، قاد إيمري أرسنال لإنهاء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

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وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت “اتخذ القرار نظراً لأن نتائج وعروض الفريق لم تكن على المستوى المطلوب.”

ويحتل أرسنال المركز الثامن حالياً في الدوري الإنجليزي، بفارق ثماني نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأشار أرسنال إلى أنه طلب من ليونجبرج، اللاعب والمدرب المساعد السابق، تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، مضيفاً “لدينا كل الثقة في قدرة فريدي على قيادة الفريق للأمام.”

وأوضح النادي أن البحث عن مدير فني جديد قد بدأ بالفعل، وأنه سيعلن عن أي تطورات فور حدوثها.