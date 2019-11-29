رياضة | تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان فابينهو قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام نابولي حيث غادر ملعب المباراة ولم يتمكن من استكمالها بسب الإصابة.
ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها لاعب الوسط البرازيلي عن الريدز بسبب الإصابة :-
ليفربول × برايتون 20-11-2019
ليفربول × إيفرتون 4-12-2019
بورنموث × ليفربول 7-12-2019
ريد بو سالزبرج × ليفربول 10-12-2019
ليفربول × واتفورد 14-12-2019
أستون فيلا × ليفربول 17-12-2019
الفائز من مباراة رقم 3 في كأس العالم للأندية × ليفربول 18-12-2019
نهائي كأس العالم للأندية - مباراة تحديد المركز الثالث والرابع
ليستر سيتي × ليفربول 26-12-2019
ليفربول × وولفرهامبتون الأحد 29-12-2019
ليفربول × شيفيلد يونايتد 2-1-2020