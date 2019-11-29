رياضة | تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة موعدة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينهو لاعب وسط الريدز لمدة شهرين بسبب الإصابة. وكان فابينهو قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام نابولي حيث غادر ملعب المباراة ولم يتمكن من استكمالها بسب الإصابة. ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها لاعب الوسط البرازيلي عن الريدز بسبب الإصابة :- ليفربول × برايتون 20-11-2019 ليفربول × إيفرتون 4-12-2019 بورنموث × ليفربول 7-12-2019 ريد بو سالزبرج × ليفربول 10-12-2019 Advertisements ليفربول × واتفورد 14-12-2019 أستون فيلا × ليفربول 17-12-2019 الفائز من مباراة رقم 3 في كأس العالم للأندية × ليفربول 18-12-2019 نهائي كأس العالم للأندية - مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليستر سيتي × ليفربول 26-12-2019 ليفربول × وولفرهامبتون الأحد 29-12-2019 ليفربول × شيفيلد يونايتد 2-1-2020

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