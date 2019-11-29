رياضة | الأهلي بالزي الأسود أمام النجم الساحلي

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عقد صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي بمدينة الحمامات التونسية بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، أسفر عن ارتداء الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، في حين يرتدي فريق النجم الساحلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم اللبني.



وتحدد في الاجتماع الفني أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.