رياضة | ميتشو يضع برنامج خاص لشيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يضع برنامج خاص لشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك برنامج بدني خاص لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق.



وجاء قرار الخواجة بعدما لاحظ ظهور اللاعب في وزن زائد خلال مواجهة إنبي الماضية.



وتوقفت بطولة الدوري لفترة تصل لما يزيد عن 40 يومًا وهو ما أثر على اللاعب بشكل سلبي.



وشارك شيكا كبديل في مباراة إنبي الماضية ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف واحد، وظهر اللاعب في وزن زائد.



ووضع الجهاز برنامج غذائي وتدريبي خاص باللاعب لرفع معدل اللياقة البدنية له وتحقيق أكبر استفادة منه في الفترة المقبلة لأهميته مع الفريق والاعتماد عليه بشكل أساسي فيما تبقى من الموسم الجاري.

Advertisements



ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



تعتبر مباراة مازيمبي غاية في الصعوبة على لاعبي الزمالك بسبب قوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره بالإضافة إلى عدم خسارته منذ فترة طويلة في الكونغو وهو ما يمثل ضغط أكبر على لاعبي الفريق الأبيض الذين تعرضوا لانتقادات شديدة على خلفية الهزيمة الأخيرة أمام إنبي ببطولة الدوري وتراجع الأداء.



وحاول الجهاز الفني بشتى الطرق في الفترة الأخيرة لم الشمل وتصحيح الأوضاع ومطالبة اللاعبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الخسارة أمام إنبي لكن الأمور ليست على ما يرام بسبب ضغوطات الجماهير عليهم والمطالبة بتحقيق الفوز على مازيمبي.



ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال تحقيق أي نتيجة سلبية أمام مازيمبي بسبب تراجع مستوى الفريق منذ التتويج ببطولة كأس مصر والفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ومن وقتها والفريق الأبيض خارج نطاق الخدمة بشكل كبير.