رياضة | أهم أسلحة ميتشو أمام مازيمبي الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أسلحة ميتشو أمام مازيمبي الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الجمعة إستعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وخسر الزمالك بهدفين لهدف واحد أمام إنبي في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.



ويضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على تشكيلته في ضوء مران اليوم وتحفيظ اللاعبين بعض الجوانب الخططية وطريقة اللعب الأفضل.



وينوي الخواجة مباغتة المنافس والضغط في أول ربع ساعة لإخماد القوة الهجومية عليهم وإرباك حساباهم، ويعتمد على تسجيل هدف مبكر من أجل إراحة الأعصاب ووضع المنافس تحت الضغط، ووضح تركيز ميتشو على مصطفى محمد بشكل كبير في خط الهجوم كمحطة استقبال والاستحواذ للاعتماد على لاعبي الوسط الهجومي في التقدم والزيادة العددية.

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واستعاد فريق الزمالك لجهود العديد من لاعبيه في مواجهة مازيمبي بعد غيابهم عن مباراة إنبي الأخيرة والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.



ويأتي على رأس اللاعبين العائدين كل من فرجاني ساسي وأوباما وطارق حامد وعبدالله جمعة، والرباعي بمثابة قوة ضاربة في الفريق ووجودهم غاية في الأهمية ويمنح الأبيض إضافة كبيرة على كافة المستويات.



ويحتاج الفريق لعناصر الخبرة في مواجهة مازيمبي وسط قوة المنافس وخبراته الكبيرة وإجادته على أرضه ووسط جماهيره وهو ما يضع لاعبي الزمالك تحت ضغط شديد ويجعلهم مطالبين ببذل مزيد من الجهد داخل المستطيل الأخضر وأن يكونوا في قمة تركيزهم وعدم السقوط في أي أخطاء فردية.



وتعرض الجهاز الفني ولاعبي الفريق لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة عقب الخسارة من إنبي بسبب تراجع المستوى بشكل كبير.