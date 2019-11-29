رياضة | ننشر مباريات السبت في القسم الثالث بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مباريات السبت في القسم الثالث بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بلطيم بقيادة ماهر العش نظيره عثماثون طنطا، ويدخل بلطيم المباراة في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بينما يأتي عثماثون في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة فوز بلطيم علي الحنفي بثلاثية نظيفة، وأيضا فوز عثماثون علي اتحاد بسيون بثلاثية مقابل هدفين.

- سبورتنج كاسل مع مركز شباب الحنفي

وعلي ملعب استاد طنطا يواجه سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، نظيره مركز شباب الحنفي الذي يقع في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وكان الفريقان قد تلقا هزيمتين في الجولة الماضية، حيث خسر الحنفي من بلطيم بثلاثية دون رد، وتلقي سبورتنج الخسارة بهدف نظيف من كفر الشيخ رغم تقديمه مباراة جيدة.

- مطوبس مع كفر الشيخ

ويحل كفر الشيخ متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة ضيفا علي مطوبس صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط والذي هزيمة من سيدي سالم بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما فاز كفر الشيخ علي سبورتنج بهدف نظيف بالجولة السابعة.

- صيد المحلة مع سيدي سالم

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يتقابل فريقي صيد المحلة بقيادة طارق السيد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بعد تعادله مع دسوق في الجولة الماضية، مع سيدي سالم الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، والذي حقق الفوز في مباراته الأخيرة علي مطوبس بهدف نظيف، وتقام المباراة علي ملعب غزل المحلة الفرعي.

- شباس الشهداء مع دسوق

يخرج فريق دسوق صاحب المركز 15 برصيد 5 نقاط، لملاقاة نظيره شباس الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط، وذلك علي ملعب مركز شباب قلين.

وكان الشهداء نجح في الفوز علي الزعفران في المباراة الماضية، بينما تعادل دسوق مع صيد المحلة.

- اتحاد بسيون مع الحامول

ويستعد اتحاد بسيون صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، لمواجهة الحامول صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وكان اتحاد بسيون قد تلقي هزيمة من عثماثون بثلاثية مقابل هدفين، بينما حقق فريق الحامول الفوز علي سمنود بهدفين دون رد.

- الزعفران مع سمنود

وفي ختام الجولة الثامنة يستضيف الزعفران صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة بقيادة فنية جديدة بعد استقالة احمد منصور عقب الهزيمة من شباس الشهداء بهدف نظيف بالجولة الماضية، نظيره سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- كفر الشيخ 16 نقطة

2- صيد المحلة 15 نقطة

3- سمنود 14 نقطة

4- الحامول 13 نقطة

5- سبورتنج كاسل 12 نقطة

6- عثماثون 12 نقطة

7- الزعفران 12 نقطة

8- بلطيم 9 نقاط

9- الشهداء 9 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11- سيدي سالم 5 نقاط

12- دسوق 5 نقاط

13- بسيون 5 نقاط

14- الحنفي 4 نقاط