اونلاين | كورة لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت beIN SPORT رابط ماتش الاهلي elhly

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.

وتُعد مواجهة الليلة بين النجم الساحلي والأهلي، هي المواجهة الرابعة عشر بين الغريمين بالبطولات الإفريقية والعربية، والتي شهدت تتويج الأهلي بلقبين على حساب النجم، بينما حقق الأخير لقب وحيد على حساب العملاق الأحمر.

وعادةً ماتحمل مواجهة النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي، أرقامًا كبيرة وصراعًا شديدًا بين الطرفين، حيث لم يحقق المارد الأحمر فوزًا على الفريق التونسي على أرضه من قبل، بينما حقق النتيجة الأكبر بين الناديين حينما فاز بنتيجة 6-2 بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات النجم والأهلي من خلال التقرير الآتي:-

إلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 13 مواجهة سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في ثلاث مواجهات، وهو نفس عدد فوز الفريق الساحلي، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين.

"البطولات العربية"

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إلتقى الفريقين في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003-2004، في مواجهتين وانتهت كلاهما بالتعادل السلبي بدون أهداف ذهابًا وإيابًا.

"دوري أبطال إفريقيا"

لعب الأهلي ضد النجم الساحلي، في نهائي عام 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في سوسة، قبل أن يحسم الأهلي نتيجة العودة في القاهرة بثلاثية دون رد ويتوج باللقب.

وفي عام 2007 تجدد النهائي بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب سلبيًا في سوسة، قبل أن يحقق الفريق الساحلي ويفوز على الأهلي، بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويتوج بلقبه الإفريقي.

وبعد عشر أعوام تجدد اللقاء بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة في نصف نهائي عام 2017، حيث فاز النجم الساحلي في سوسة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعود الأهلي ويحقق فوزًا وانتصارًا كاسحًا على النجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

"كأس السوبر الإفريقي"

إلتقى النجم الساحلي ضد الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي وكانت هذه هي المرة الوحيدة في هذه البطولة، وأقيمت عام 2007 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

"كأس الكونفدرالية"

واجه الأهلي النجم الساحلي التونسي، في كأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية"، 4 مرات عامي 2014 و2015.

وكانت البداية حينما أوقعت قرعة الكونفدرالية الثنائي في مجموعة واحدة عام 2014، وانتهت المباراتين بالتعادل حيث انتهت في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت في ملعب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي عام 2015 تجدد لعب الثنائي في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية، وانتهت الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي حققها النجم الساحلي في سوسة إيابًا.