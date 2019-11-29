اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع يوتيوب KORA LIVE رابط ماتش الأهلي ahli live

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مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر الإنترنت

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ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والنجم الساحلياكد وائل جمعة صخرة دفاع الاهلى السابق على مقدرة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى تحقيق الفوز على النجم الساحلى غدا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "الأهلى أثبت جاهزيته بقيادة فايلر، خاصة على المستوى الهجومى، بتسجيله لـ23 هدفاً فى 7 مباريات، إضافة لخط دفاع متماسك.. كل مقومات الفوز على النجم فى مباراة الغد موجودة بالتوفيق إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن الاهلى يلتقى النجم الساحلى الجمعة على ستاد رادس فى العاصمة التونسية فى تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019/2020 هو ما يبحث عليه محبي الاهلي والنجم الساحلي التونسي، بجانب موعد مباراة وتوقيت مباراة الاهلي القادمة ضد النجم التونسي والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي، ومن خلال هذا الموضوع ستجدون كل ما يخص موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2019 ضمن مباريات دور المجموعات، وموعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة هي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

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موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة

جاء في جدول مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020، انه موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة سيكون يوم الجمعة الموافق ل29 نوفمبر 2019، في المواجهة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب مصطفي بن جنات، حيث يستقبل النجم الساحلي الاهلي المصري بتونس.

توقيت مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة

ستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة يوم الجمعة 29/11/2019، إبتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس المحلي، وفي السادسة مساءا بتوقيت مصر، وفي تمام السابعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة

بخصوص أسماء القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة في ذهاب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مجانا، ستكون هي قناة تونس الأرضية، في ظل منح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض مجانا على البث الأرضي.