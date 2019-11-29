شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 ليفاندوفسكي حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements حيث تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في فوز بايرن ميونخ على النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة. وتفوق ليفاندوفسكي على كلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني والبليجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي. ويحتل ليفاندوفسكي صدارة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

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