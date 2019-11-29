شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتشاف ميتشو تغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مازالت أصداء تغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي تلقي بظلالها على بعثة الفريق في الكونغو، ورصدت «المصري اليوم» تفاصيل اكتشاف تغيير الحكم قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، بتعيين المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين غدًا في دوري أبطال أفريقيا بدلًا من الجابوني إريك أوتوجو كاستان.

ولعبت الصدفة وحدها في اكتشاف تغيير طاقم التحكيم، عندما ذهب الصربي ميتشو لاستاد تي بي مازيمبي، لحضور المؤتمر الصحفي، وبسبب تأخر المؤتمر عن موعده لأكثر من 30 دقيقة، قرر تفقد أرض الملعب برفقة المترجم أحمد شعبان، ومصطفى محمد، لاعب الفريق، وبعض الصحفيين المرافقين للبعثة، ليفاجأ بطاقم تحكيم جديد، وذهب إليهم ليتأكد بنفسه، واكتشف الأمر.

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وحرص ميتشو على مصافحة الطاقم المالي، وتمنى لهم التوفيق في إدارة المباراة، لكنه رفض الدخول معهم في أي نقاش أو جدال حول كواليس تغيير طاقم المباراة، لتفادي تعنتهم مع الفريق في مباراة الغد.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير حكم الساحة الذي أسندت له إدارة مباراة الزمالك ومازيمبي، المقررة السبت، حيث يقودها تحكيميًا كيتا محمدو، بدلا من إريك كاستان، بينما يستمر الطاقم المعاون كما هو.

ويعاون كيتا كل من التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابوني بيير أتشو حكما رابعا«.