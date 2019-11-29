خليجي 24| مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29/11/2019 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

تنطلق اليوم الجمعة 29/11/2019 الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمبارتين في غاية الأهمية حيث يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره العراقي ، بينما تواجه صاحبة الأرض قطر منتخب اليمن .



مباريات اليوم من كأس الخليج العربي

يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراق، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بتعليق يوسف سيف، و”الكأس 1″ بتعليق خالد الحدي

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وعلى الجانب الآخر يواجه منتخب اليمن نظيره قطر صاحبة الأرض ، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي، و”الكأس” بتعليق أحمد الطيب.

فرق المجموعة الأولى

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.

بطولة خليجي 24

وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.