شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى «اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد».. بإدراج «الروبوت» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتغيير مسمى الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد ليكون «الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت».
وقدم رئيس الاتحاد سعود الفغم شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مشيراً إلى أن المسمى الجديد للاتحاد يتماشى مع النقلة والتطورات الجديدة التي تشهدها رياضات الاتحاد ومن بينها رياضة الروبوت التي فرضت نفسها بقوة.
وقال الفغم: «إدراج رياضة الروبوت ضمن الرياضات المعتمدة لدى الاتحاد، يأتي سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في وطن طموح ومجتمع حيوي، مما يعزز من الرياضة بصورة عامة ويواكب التطورات التي حدث إقليمياً وعالمياً، التي تدعم ممارسيها، وتنظيم بطولاتها على المستويين المحلي والعالمي».
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