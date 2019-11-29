شكرا لقرائتكم الشيكولاته بين الإيجاب والسلب للرياضيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد الخليج 365 أبرز فوائد و أضرار تناول الشيكولاتة على صحة الرياضيين فى التقرير التالى وفقا لما أكده طارق سليمان طبيب المنتخب السابق ، حيث تعد الشيكولاتة من أبرز المأكولات التى تسبب السعادة فهى محببة للكبار و الصغار و تصل حد الإدمان ، كما أنه يصنع منها العديد من الحلويات و المشروبات و لكنها مثما لها فوائد لها أضرار و خاصة بالنسبة للرياضيين المحترفين

أكد طارق سليمان أن الشيكولاتة لها فوائد للرياضين أبرزها المد بالطاقة لما تحتويه على سكريات ، مشيرا إلى إنها منشط طبيعى للاعب ليس له تأثير سلبى نظرا لإحتواءها على مادة الكافيين .

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و قال سليمان أن تناول اللاعبين للشيكولاتة يجب أن يكون قبل التدريب بساعة من أجل عدم زيادة نسبة الأنسولين فى الجسم .

أما من ناحية الأضرار ، فقال سليمان أن أضرار الشيكولاتة بالنسبة للرياضين تكمن فى زيادة الوزن لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات ، مشددا على أهمية عدم تناولها قبل التدريب مباشرة و أن يتم تناولها قبل التدريبات بساعة على الأقل .