شكرا لقرائتكم الشيكولاته بين الإيجاب والسلب للرياضيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد طارق سليمان أن الشيكولاتة لها فوائد للرياضين أبرزها المد بالطاقة لما تحتويه على سكريات ، مشيرا إلى إنها منشط طبيعى للاعب ليس له تأثير سلبى نظرا لإحتواءها على مادة الكافيين .
و قال سليمان أن تناول اللاعبين للشيكولاتة يجب أن يكون قبل التدريب بساعة من أجل عدم زيادة نسبة الأنسولين فى الجسم .
أما من ناحية الأضرار ، فقال سليمان أن أضرار الشيكولاتة بالنسبة للرياضين تكمن فى زيادة الوزن لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات ، مشددا على أهمية عدم تناولها قبل التدريب مباشرة و أن يتم تناولها قبل التدريبات بساعة على الأقل .
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