شكرا لقرائتكم سيلفى فوز فراعنة 2001 على الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بالفوز على منتخب الجزائر 2 / 1 فى بطولة شمال أفريقيا الودية فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بإلتقاط صور تذكارية داخل الملعب عقب إنتهاء اللقاء. وتصدر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ترتيب بطولة شمال أفريقيا الودية برصيد 7 نقاط ثم الجزائر 6 ثم تونس و المغرب و بوركينا فى المركز الثالث والرابع و الخامس برصيد نقطتين. ويستعد منتخب مصر لخوض الودية الأخيرة يوم الأحد أمام منتخب تونس ، بينما يواجه الجزائر منتخب المغرب ، أحرز هدفي منتخب مصر للشباب إبراهيم عادل و أسامه فيصل . Advertisements



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