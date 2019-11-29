الارشيف / اخبار الرياضه

تفاصيل خطاب الكاف للزمالك بشأن تغيير حكم مباراة مازيمبي...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تفاصيل خطاب الكاف للزمالك بشأن تغيير حكم مباراة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تغيرات فى طاقم حكام الزمالك ومازيمبى كالتالى بتعيين مامادو كيتا حكم الساحة من مالي، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو وذكر الكاف فى خطابه إن التغييرات لأسباب تقنية ، وحصل "الخليج 365" على الخطاب المرسل إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ونادى الزمالك بشأن تغيير حكم ومراقب مواجهة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

 

بينما يستمر الطاقم المساعد بنفس تشكيله قبل التغييرات التى أحدثها الكاف حيث سيكون التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، الجابونى بيير أتشو حكما رابعا.

 


كاف 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خطاب الكاف للزمالك بشأن تغيير حكم مباراة مازيمبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا