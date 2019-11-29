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شكرا لقرائتكم تفاصيل خطاب الكاف للزمالك بشأن تغيير حكم مباراة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما يستمر الطاقم المساعد بنفس تشكيله قبل التغييرات التى أحدثها الكاف حيث سيكون التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، الجابونى بيير أتشو حكما رابعا.
كاف
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