شكرا لقرائتكم تفاصيل خطاب الكاف للزمالك بشأن تغيير حكم مباراة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تغيرات فى طاقم حكام الزمالك ومازيمبى كالتالى بتعيين مامادو كيتا حكم الساحة من مالي، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو وذكر الكاف فى خطابه إن التغييرات لأسباب تقنية ، وحصل "الخليج 365" على الخطاب المرسل إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ونادى الزمالك بشأن تغيير حكم ومراقب مواجهة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

بينما يستمر الطاقم المساعد بنفس تشكيله قبل التغييرات التى أحدثها الكاف حيث سيكون التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، الجابونى بيير أتشو حكما رابعا.



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