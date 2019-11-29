شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: قراران مؤثران لم يحتسبهما حكم مباراة السعودية والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة المنتخب السعودي والكويتي يوم الأربعاء أخطأ في عدم احتساب قرارين مؤثرين في اللقاء.
وفي حديثه لبرنامج "كأس الخليج العربي" كشف الدوخي قائلا "وجب على الحكم احتساب ركلة جزاء للكويت أمام السعودية بعد تدخل محمد كنو على المهاجم، فيما أخطأ بعدم طرد لاعب الكويت بعد تدخله من الخلف على تركي العمار".
وأضاف الدوخي: كان قرار الحكم صائبا في عدم احتساب ركلة جزاء للمنتخب السعودي لأن احتكاك المدافع الكويتي كان مشروعاً.
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