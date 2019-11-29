منتخب الشباب يحتفل بالفوز على الجزائر بصور سيلفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بالفوز على منتخب الجزائر 2 / 1 فى بطولة شمال أفريقيا الودية فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالتقاط صور تذكارية داخل الملعب عقب انتهاء اللقاء. أحرز هدفى منتخب مصر للشباب إبراهيم عادل وأسامة فيصل. وتصدر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ترتيب بطولة شمال أفريقيا الودية برصيد 7 نقاط ثم الجزائر 6 ثم تونس والمغرب وبوركينا فى المركز الثالث والرابع والخامس برصيد نقطتين. ويستعد منتخب مصر لخوض الودية الأخيرة يوم الأحد أمام منتخب تونس، بينما يواجه الجزائر منتخب المغرب. Advertisements

احتفال لاعبى منتخب مصر 2001

منتخب الشباب 2001

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