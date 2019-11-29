شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد وأضرار تناول الشيكولاتة للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الشيكولاتة من أبرز المأكولات التى تسبب السعادة فهى محببة للكبار والصغار وتصل إلى حد الإدمان، كما أنه يصنع منها العديد من الحلويات والمشروبات، لكن بجانب فوائدها فإن لها أضرار خاصة للرياضيين المحترفين، ويرصد ”الخليج 365” أبرز فوائد وأضرار تناول الشيكولاتة على صحة الرياضيين فى التقرير التالى، وفقا لما أكده طارق سليمان طبيب المنتخب السابق كالتالى:

أكد طارق سليمان أن الشيكولاتة لها فوائد للرياضين أبرزها المد بالطاقة لما تحتويه من سكريات، مشيرا إلى إنها منشط طبيعى للاعب ليس له تأثير سلبى نظرا لإحتواءها على مادة الكافيين.

وقال سليمان إن تناول اللاعبين للشيكولاتة يجب أن يكون قبل التدريب بساعة من أجل عدم زيادة نسبة الأنسولين فى الجسم.

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أما من ناحية الأضرار فقال سليمان إن أضرار الشيكولاتة بالنسبة للرياضين تكمن فى زيادة الوزن لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات، مشددا على أهمية عدم تناولها قبل التدريب مباشرة و أن يتم تناولها قبل التدريبات بساعة على الأقل.