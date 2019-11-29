شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب تغيير حكم ومراقب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة من خطاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، المرسل إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ونادى الزمالك، بشأن تغيير حكم ومراقب مباراة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت التغييرات التى أجراها الكاف فى طاقم حكام الزمالك ومازيمبى كالتالى، تعيين مامادو كيتا حكم الساحة من مالى، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو وذكر الكاف فى خطابه إن التغييرات لأسباب تقنية.

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بينما يستمر الطاقم المساعد بنفس تشكيله قبل التغييرات التى أحدثها الكاف حيث سيكون التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، الجابونى بيير أتشو حكما رابعا.