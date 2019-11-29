منتخب الشباب يفوز على الجزائر 2 / 1 ويتصدر بطولة شمال أفريقيا الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الفوز على منتخب الجزائر 2 / 1 فى بطولة شمال أفريقيا الودية فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، أحرز هدفى منتخب مصر للشباب إبراهيم عادل وأسامة فيصل. ويتصدر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ترتيب بطولة شمال أفريقيا الودية برصيد 7 نقاط ثم الجزائر 6 ثم تونس والمغرب وبوركينا فى المركز الثالث والرابع والخامس برصيد نقطتين. ويستعد منتخب مصر لخوض الودية الأخيرة يوم الأحد أمام منتخب تونس. Advertisements حرص لاعبو منتخب مصر للشباب على التقاط "سيلفى" عقب الفوز على منتخب الجزائر.

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