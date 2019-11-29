شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلي يمطر شباك النجم بسداسية قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 768 يوماً من الآن التقى النادى الأهلي مع النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى موقعة الإياب التى استضافها ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأمطر الأحمر شباك الفريق التونسى بستة أهداف مقابل هدفين فى مباراة تاريخية.

واليوم يتجدد اللقاء بين المارد الأحمر والنجم الساحلى فى افتتاح مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والذى يقام على ملعب رادس فى التاسعة مساءً، ويسعى أبناء تونس للانتقام من الهزيمة الثقيلة التى تلقوها فى مصر ليودعوا معها البطولة.

Advertisements

مباراة الذهاب فى نسخة 2017 كانت قد انتهت بفوز النجم بنتيجة 2/1 على ملعبه فى سوسة، سجل يومها للأهلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر هدف القلعة الحمراء الوحيد فى اللقاء فيما سجل محمد أمين بن عمر وعلية البريقى هدفى النجم.

وعلى ملعب برج العرب الذى شهد السداسية التاريخية، كان التألق حليف وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر الذى سجل ثلاثة أهداف قبل أن يضيف على معلول الهدف الرابع، ورامى ربيعة الهدف الخامس، فيما سجل حمدى النقاز لاعب النجم السابق والزمالك الحالى الهدف السادس للأهلى عن طريق الخطأ فى مرماه، فيما سجل هدفى النجم رامى البدوى وإيهاب المساكنى.