شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير حكم ومراقب لقاء الزمالك ومازيمبى رسمياً لأسباب تقنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تغيير لحكم الساحة ومراقب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وكشف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك عقب المؤتمر الصحفى اليوم عن علمه بوجود تغيير من جانب الكاف فى حكم لقاء الغد وهو الأمر الذى لم يعلن عنه مسؤولى الأبيض وقام ”الخليج 365” بسؤال مصدر مسؤول بالاتحاد المصرى لكرة القدم أكد إن الاتحاد بالفعل تلقى خطابا من الكاف بتاريخ 22 نوفمبر الجارى جاءت فيه التغييرات الجديدة وتم إخطار مسؤولى الزمالك بالأمر بصورة رسمية.
وجاءت التغييرات التى أجراها الكاف كالتالى بتعيين مامادو كيتا حكم الساحة من مالي، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو وذكر الكاف فى خطاب المرسل للجبلاية إن التغييرات لأسباب تقنية.
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