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محمد صبحى حارس الداخلية يتعرض لجروح فى وجهه أثناء مباراة الترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة كبيرة من لاعبى كرة القدم والدورى المصرى على الاطمئنان على حارس مرمى الداخلية محمد صبحى، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها أثناء مباراة فريقه أمس ضد الترسانة.

محمد صبحى نشر صورا له عبر حسابه على إنستجرام كشفت الإصابات والجروح التى تعرض لها فى جبهته ليتم نقل إلى المستشفى.

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صبحى بعد تلقى العلاج
صبحى بعد تلقى العلاج

 

محمد صبحى بعد انتقاله للمستشفى
محمد صبحى بعد انتقاله للمستشفى

 

محمد صبحى
محمد صبحى

الجرح الذى تعرض له صبحى، لم يحدث بسبب التحام مع أى لاعب، ولكن بسبب اصطدامه بعارضة المرمى، وقد نجح الداخيلة فى الفوز على الترسانة، بـ 3 أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، يبينما رفع الداخلية رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الخامس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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