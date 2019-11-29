شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا شحاتة نجمة يد الأهلى: كان نفسى أبقى ممثلة ومثلى الأعلى غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم يارا شحاتة نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ التمثيل بحبه جدا.

يارا شحاتة ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ تشيكن سويت أند ساور. من نجمك المفضل؟ أحمد عز. من مطربك المفضل؟ عمرو دياب.. بحب كل أغانيه. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أبقى ممثلة.

يارا شحاتة 3 لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ غادة عادل.. بحبها قوى.

يارا شحاتة بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال.. مريح قوى بالنسبة لى.

يارا شحاتة مع عائلتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. يارا شحاتة نجمة يد الأهلى: كان نفسى أبقى ممثلة ومثلى الأعلى غادة عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.