شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يمنع سفر اللاعبين المشاركين بأعلام دول أخرى فى بطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري للاسكواش ، برئاسة عاصم خليفة، منع سفر اللاعبين المشاركين بأعلام دول أخرى فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، للمشاركة فى البطولة.

وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التى تنطلق فى يناير 2020 كشفت عن سبعة لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى فى البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوي، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامي وعلي خواص.

وأكد عصم خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الاسكواش خاطب نظيره الإنجليزي لمنع اللاعبين المصريين الذين يحملون أعلام دول أخرى من للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، على اعتبار أن هؤلاء اللاعبين ينتمون للاتحاد المصرى ويخضعون للوائحه، الأمر الذى استجاب له الاتحاد الإنجليزى.