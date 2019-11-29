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نجم يوفنتوس في الطريق للبريميرليج

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الجمعة 29 نوفمبر 2019

لم يفلح دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي بكسب ثقة المدير الفني للفريق "ماوريسيو ساري"، حيث أنه لم يحظى على الإطلاق يدقائق لعب أو مشاركات تحسب له مع الفريق بالموسم، حتى يقرر اللاعب الرحيل لوجهة أخرى تتيح له فرصة المشاركة والتواجد أكثر.

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ويشير موقع " كالتشيو ميركاتو " إلى الوجهة المتوقعة داخل للاعب صاحب ال٢٥ عاما ما بين اي سي ميلان أو روما، حتى يظل اللاعب بين صفوف أعرق أندية الاسكوديتو.

وأضاف موقع الميركاتو لإمكانية تواجد روجاني بالدوري الإنجليزي، عبر أندية أرسنال وولفرهامبتون، الذين أبدوا اهتماما كبيرا به خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

جدير بالذكر أن كلا من كيليتي وبونوتشي وساندرو هما الأكثر مشاركة مع البيانكونيري هذا الموسم بخط الدفاع ومن بعد ما تيا دي تشيليو، حتى يصبح دانيلي بعيدا عن الصورة تماما لوقت طويل حبيس دكة الاحتياط.

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