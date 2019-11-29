موعد مباراة الإمارات ضد العراق والقنوات الناقلة 

الجمعة 29 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب الإمارات المنتشي بفوز عريض على اليمن في الجولة الأولى نظيره العراقي صاحب الفوز على صاحبة الأرض قطر في الجولة ذاتها ، وذلك ضمن إطار منافسات بطولة كأس الخليج العربي"خليجي 24" .



موعد مباراة الإمارات ضد العراق

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات ضد العراق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد العراق

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ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب الإمارات والعراق، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، و”الكأس 1″ بتعليق خالد الحدي.

فرق المجموعة الأولى

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.

بطولة خليجي 24

وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.