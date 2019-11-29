خليجي 24| اليمن تبحث عن العودة أمام قطر في لقاء الجريحين 

الجمعة 29 نوفمبر 2019

يدخل المنتخب اليمني مواجهة قوية أمام صاحبة الأرض قطر، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24".



اليمن ضد قطر

وتعد مباراة الليلة بين منتخبي اليمن وقطر فرصة لإثبات الذات بعد هزيمة المنتخب اليمني بثلاثية في المباراة الإفتتاحية أمام المنتخب الإماراتي ، بينما تلقى منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور ضربة موجعة بالهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام العراق .

موعد مباراة اليمن ضد قطر

ومن المقرر أن تقام مباراة اليمن ضد قطر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي، و”الكأس” بتعليق أحمد الطيب.

قطر تسقط أمام العراق في إفتتاحية مباريات البطولة

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وكان المنتخب العراقي قد تغلب على منتخب قطر " المدنس" في إفتتاحية المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” بنتيجة هدفين مقابل هدف .

اليمن تتلقي هزيمة ثقيلة في الإفتتاحية

بينما تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” حيث شهدت المباراة تألق علي مبخوت.

فرق المجموعة الأولى

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.

بطولة خليجي 24

وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.