شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيير حكم الساحة.. تعرف على طاقم إدارة مباراة الزمالك ومازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير حكم الساحة الذي أسندت له إدارة مباراة الزمالك ومازيمبي، المقررة السبت، حيث يقودها تحكيميًا كيتا محمدو، بدلا من إريك كاستان، بينما يستمر الطاقم المعاون كما هو.

ويعاون كيتا كل من التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابوني بيير أتشو حكما رابعا«.