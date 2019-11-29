شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الهلال السابقين: الفريق حقق إنجازًا كبيرًا نهديه إلى الشعب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لاعبو الهلال السابقين عن سعادتهم بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، موجهين التهنئة للاعبين وللشعب السعودي.

وقال ياسر القحطاني: «الانتصار هذا نهديه إلى كل الشعب السعودي وكل الهلاليين، والاحتفال الذي أقيم أمس يستحقونه، ونتمنى أن يواصل مسيرة البطولات».

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ومن جانبه، قال سامي الجابر: «أبناء المملكة متميزين وإنجازاتهم كبيرة في كافة المجالات، الهلال السعودي من أعظم الأندية الآسيوية، وانتصاراته وانتصارات كافة الأنجدية تذهب إلى الوطن».

وأقامت هيئة الترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلاً ضخما بمناسبة تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أقيم الاحتفال في منطقة البوليفارد، التي تحتضن فعاليات موسم الرياض.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومسؤولي نادي الهلال، وكذلك نجوم الفن، وأبرز نجوم الهلال على مر تاريخه.