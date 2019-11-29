شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده عن احتفالية نادي الهلال: تركي آل الشيخ أفكاره دائما رائدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المطرب الكبير محمد عبده بالاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، بمناسبة تتويج الهلال السعودي ببلقب دوري أبطال آسيا.

وقال «عبده»، في تصريحات تلفزيونية: «أبوناصر دائما أفكاره رائدة، ووطنية جدًا، بيحب الوطن لدرجة أنه مستعد للانتحار من أجل الوطن».

Advertisements

وأضاف: «هذه المناسبة وطنية رياضية بامتياز، جميلة جدا، الهلال فيه الأمل للوطن إنه ينجز لنا بطولات، وبالنسبة لي اللاعب الأفضل في الفريق هو روح الفريق».

وأقامت هيئة الترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلاً ضخما بمناسبة تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أقيم الاحتفال في منطقة البوليفارد، التي تحتضن فعاليات موسم الرياض.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومسؤولي نادي الهلال، وكذلك نجوم الفن، وأبرز نجوم الهلال على مر تاريخه.