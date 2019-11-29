شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ضخمة بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في البوليفارد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقامت هيئة الترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلاً ضخما بمناسبة تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أقيم الاحتفال في منطقة البوليفارد، التي تحتضن فعاليات موسم الرياض.
حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومسؤولي نادي الهلال، وكذلك نجوم الفن، وأبرز نجوم الهلال على مر تاريخه.
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