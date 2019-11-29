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احتفالية ضخمة بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في البوليفارد

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقامت هيئة الترفيه ، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلاً ضخما بمناسبة تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أقيم الاحتفال في منطقة البوليفارد، التي تحتضن فعاليات موسم الرياض.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومسؤولي نادي الهلال، وكذلك نجوم الفن، وأبرز نجوم الهلال على مر تاريخه.

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