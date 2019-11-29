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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أرسنال يتخذ قرار حاسم بشأن إيمري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي عن إقالة أوناي إيمري، المدير الفني للفريق اللندي، بسبب سلسلة النتائج المخيبة.
سبب إقالة إيمري
جاء سبب إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق اللندي، هو سوء النتائج التي لحقت بالفريق، أخرها الهزيمة مساء أمس أمام نادي فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.
وأكد أرسنال خلال البيان، عن تعيين فريدي ليونبيرغ مدرباً مؤقتاً للفريق الأول، وأن الفريق لديه كامل الثقة في فريدي لقيادة الفريق إلى الأمام.
ويحتل أرسنال المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.
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