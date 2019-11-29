باريس يدخل السباق مع قطبي الليجا لضم ديبالا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

وجدت إدارة يوفنتوس الإيطالي نفسها بوضع سئ للغاية بالنسبة لوجود لاعبه "باولو ديبالا"، حيث أن الشاب الأرجنتيني وعقب هدفه المميز بشباك أتلتيكو مدريد توجهت على الفور أنظار ريال مدريد وبرشلونة للظفر بخدمات اللاعب، وهو ما أضطر إدارة العجوز لعمل مفاوضات جادة لتجديد تعاقد اللاعب المنتهي بحلول العام ٢٠٢١.

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ووفقا لصحيفة " كالتشيو ميركاتو "، فإن إدارة باريس سان جيرمان، قد وجهت أنظارها هي الاخرى نحو ضم ديبالا ليتصعب الأمر أكثر وأكثر على اليوفي الساعي للاحتفاظ بلاعبه لأكبر وقت ممكن.

وأوضحت الكالتشيو أن سبب دخول باريس بالسباق مغ برشلونة وريال مدريد، من أجل تعويض رحيل اللاعب نيمار المتوقع بقوة وهذا بإقتراح من المدير الرياضي " ليوناردو"، إلا أن نادي العاصمة فشل بالتوصل مع إدارة البيانكونيري.

وكان ابن مدينة تورينو يسعى لاستمرار اللاعب مهما كان الثمن، بعد أن رغب بالماضي في رحيله لعدم قناعة مدربه "ساري" به في البدالية ليجبر اللاعب الإدارة وماوريسيو على ضروري وجوده والاعتماد عليه بشكل أساسي.