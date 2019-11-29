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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة منتخب اليمن وقطر اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
يستعد المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره قطر في مواجهة من العيار الثقيل على استاد خليفة الدولى مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 24
موعد مباراة منتخب اليمن وقطر اليوم والقنوات الناقلة
يواجه منتخب اليمن نظيره قطر، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب اليمن مع قطر، عبر شاشة قناتي “بي إن سبورت” بتعليق صوتي للمعلق علي محمد علي، وقناة الكأس” بتعليق أحمد الطيب.
ويحتل منتخب قطر المركز الثالث بالمجموعة الأولى دون أي رصيد من النقاط بعد الهزيمة من منتخب العراق بنتيجة هدفين مقابل هدف فى افتتاح كأس الخليج العربي الـ24.
بينما يحتل منتخب اليمن المركز الرابع دون أي رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام منتخب الإمارات بثلاثية فى الجولة الأولى.
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