شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش يمنع مصريين ممثلين دول أخري ببطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التى تنطلق في يناير 2020 كشفت عن سبعة لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى فى البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوي، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامي وعلي خواص .

أكد خليفة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن اتحاد الاسكواش خاطب نظيره الانجليزي لمنع اللاعبين المصريين الذين يحملون أعلام دول أخرى من للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين على اعتبار أن هؤلاء اللاعبين ينتمون للاتحاد المصري ويخضعون للوائحه، الأمر الذي استجاب له الاتحاد الانجليزي.