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شكرا لقرائتكم النجم الساحلى ضد الأهلي.. تعرف ماذا قال وائل جمعة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل النجم الساحلى ضد الأهليعلق وائل جمعة نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على مواجهة النجم الساحلي ضد الأهلي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكداً على أنها اختبار حقيقى لقوة المارد الاحمر .
ونشر وائل جمعة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مباراه مهمة للأهلى أمام النجم الساحلى.. اختبار حقيقي للفريق والعودة بالنقاط الثلاث من تونس سيسهل باقي المشوار.. فريقنا قادر على اقتلاع الفوز بالروح العالية إن شاء الله"
وائل جمعة
النجم الساحلى ضد الأهليويلتقي النجم الساحلي ضد الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس، بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
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