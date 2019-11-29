شكرا لقرائتكم النجم الساحلى ضد الأهلي.. تعرف ماذا قال وائل جمعة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النجم الساحلى ضد الأهلي علق وائل جمعة نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على مواجهة النجم الساحلي ضد الأهلي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكداً على أنها اختبار حقيقى لقوة المارد الاحمر .

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مباراه مهمة للأهلى أمام النجم الساحلى.. اختبار حقيقي للفريق والعودة بالنقاط الثلاث من تونس سيسهل باقي المشوار.. فريقنا قادر على اقتلاع الفوز بالروح العالية إن شاء الله"