شكرا لقرائتكم تغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي بدوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حكم الساحة ومراقب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وكشف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك عقب المؤتمر الصحفى اليوم، عن علمه بوجود تغييرا من جانب الكاف فى حكم لقاء الغد وهو الأمر الذى لم يعلن عنه مسؤولى الأبيض وقام "الخليج 365" بسؤال مصدر مسؤول بالاتحاد المصرى لكرة القدم أكد إن الاتحاد بالفعل تلقى خطابا من الكاف بتاريخ 22 نوفمبر الجارى جاءت فيه التغييرات الجديدة وتم إخطار مسؤولى الزمالك بالأمر بصورة رسمية.

وجاءت التغييرات التى أجراها الكاف كالتالى بتعيين مامادو كيتا حكم الساحة من مالي، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو وذكر الكاف فى خطاب المرسل للجبلاية إن التغييرات لأسباب تقنية.