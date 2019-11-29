شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لبطل تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وسائل الاعلام التونسية، عن التشكيل الأساسي للنجم الساحلى المتوقع الذى سيخوض المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مواجهة الأهلي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وقال موقع "تونس الرقمية"، أن تشكيل النجم الساحلي المتوقع في مباراة الاهلى اليوم يضم مكرم البديري في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: وجدي كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمّار الجمل – عمر كوناتي – زياد بوغطاس، وفي خط الوسط: مالك بعيو – سليم بوخنشوش – ماهر الحنّاشي، وفي خط الهجوم: ياسين الشيخاوي – كريم العريبي.

ويخوض فريق النجم الساحلي رافعاً شعار" الفوز ولا بديل عنه" من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب رغبته في الثأر من الاهلي بعدما فاز الأخير (6_2) في أخر مواجهة جمعتهما وهي الهزيمة التى الأوضاع في النادي التونسي العريق .

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ويرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم الساحلي التونسي، أن مباراة الفريقين ستكون قوية، مشيرا إلى أهمية الفوز في بداية المشوار، مُتابعاً: كلا الفريقين مطالبان بالفوز دائما، لكن اللقاء مهم جدا لنا لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا هذا الموسم.

وتابع جاريدو: "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين في افريقيا، أعرف العديد من لاعبي الاهلي الذين سبق وأن عملت معهم، ولاعبو النجم يدركون أهمية الفوز في هذه المباراة"، وقال جاريدو "الجمهور طرف في لعبة كرة القدم ونحن نعول على دعم جماهيرنا. نعمل جميعا معا حتى يكون الفريق في أفضل حالاته".