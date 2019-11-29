شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لبطل تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال موقع "تونس الرقمية"، أن تشكيل النجم الساحلي المتوقع في مباراة الاهلى اليوم يضم مكرم البديري في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: وجدي كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمّار الجمل – عمر كوناتي – زياد بوغطاس، وفي خط الوسط: مالك بعيو – سليم بوخنشوش – ماهر الحنّاشي، وفي خط الهجوم: ياسين الشيخاوي – كريم العريبي.
ويخوض فريق النجم الساحلي رافعاً شعار" الفوز ولا بديل عنه" من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب رغبته في الثأر من الاهلي بعدما فاز الأخير (6_2) في أخر مواجهة جمعتهما وهي الهزيمة التى الأوضاع في النادي التونسي العريق .
ويرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم الساحلي التونسي، أن مباراة الفريقين ستكون قوية، مشيرا إلى أهمية الفوز في بداية المشوار، مُتابعاً: كلا الفريقين مطالبان بالفوز دائما، لكن اللقاء مهم جدا لنا لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا هذا الموسم.
وتابع جاريدو: "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين في افريقيا، أعرف العديد من لاعبي الاهلي الذين سبق وأن عملت معهم، ولاعبو النجم يدركون أهمية الفوز في هذه المباراة"، وقال جاريدو "الجمهور طرف في لعبة كرة القدم ونحن نعول على دعم جماهيرنا. نعمل جميعا معا حتى يكون الفريق في أفضل حالاته".
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لبطل تونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.