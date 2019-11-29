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السفارة المصرية توفد سكرتيرها لمرافقة بعثة الزمالك فى الكونغو...

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جدة - عمرو شويل أوفدت السفارة المصرية في الكونغو، كريم الحسن سكرتير ثالث السفارة للتواجد مع بعثة الزمالك فى مدينة لوبومباشي لتلبية احتياجات البعثة، على هامش استعدادات الأبيض لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

 

وحرص الثنائي حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الزمالك بالكونغو وهاني زادة عضو المجلس والمرافق للبعثة على توجيه الشكر للسفير حمدي شعبان على التواصل مع البعثة وتوفير كافة الإمكانات لها منذ الوصول إلى الكونغو .

 

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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