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شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة قبل المران الأخير لمواجهة لمازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدت بعثة الزمالك، صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينه لوبامباشي، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها الثالثة عصرً غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وألقى خطبة الجمعة، الدكتور منتصر الرملاوي إداري الزمالك حيث كان موضوعها آداب دخول المسجد.
ويؤدي الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، مرانه الأخير في الثالثة عصراً بملعب مازيمبى، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، في الجولة الأولى لدورى المجموعات الإفريقى.
ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الأولى بدورى الأبطال التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
الزمالك
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