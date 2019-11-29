شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة الأهلى بعد مواجهة النجم الساحلى بدوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة النادي الأهلي من تونس، في الثامنة من صباح غداً السبت، عقب مغادرة الفريق الأحمر فجر غدٍ متوجها إلى مطار القاهرة، فى رحلة طيران تستغرق 4 ساعات تقريباً، عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي .

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الاهلي مع النجم ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.