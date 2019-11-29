نجوم المنتخب الأولمبي يتصدرون قائمة هدافى دوري أبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تصدر نجوم المنتخب الأوليمبي قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا في نسختة الجارية، وذلك قبل انطلاق مباريات دور المجموعات، والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي ونادي الزمالك في هذا الدور.
ويتربع التونسي كريم عريبي لاعب النجم الساحلي القائمة برصيد 7 أهداف، فيما يحتل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وفي المركز الرابع يأتي صلاح محسن مهاجم الأهلي برصيد 4 أهداف أيضاً فيما يحتل حسين الشحات صانع ألعاب المارد الأحمر المركز السادس بنفس الرصيد.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساءً في مباراة الذهاب بافتتاح دور المجموعات، خلال المباراة التي تقام على ملعب رادس في تونس.
فيما يواجه نادي الزمالك نظيره مازيمبي في تمام الثالثة عصر غداً السبت في مستهل مشوار الأبيض في دور المجموعات.
وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
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