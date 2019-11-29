شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم استعداداته اليوم قبل مواجهة مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول لاعبو الزمالك وجبة الغذاء مبكرا في الحادية عشر ظهرا بعدها يؤدي الفريق صلاة الجمعة ثم يخوض مرانه في الثالثة عصر اليوم بملعب مازيمبي.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولي التي تضم إلي جانبه كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.
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