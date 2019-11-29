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الزمالك يختتم استعداداته اليوم قبل مواجهة مازيمبى...

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جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك اليوم  استعداداته لمواجهة مازيمبي، غدا السبت، بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا  ، وسيلقي الجهاز الفني للزماك بقيادة الصربي ميتشو، محاضرة فنية على اللاعبين عقب العودة من التدريبات لفندق الإقامة قبل حصول اللاعبين علي راحة استعدادا لمواجهة الغد.

 

ويتناول لاعبو الزمالك وجبة الغذاء مبكرا في الحادية عشر ظهرا بعدها يؤدي الفريق صلاة الجمعة ثم يخوض مرانه في الثالثة عصر اليوم بملعب مازيمبي.

 

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولي التي تضم إلي جانبه كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

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