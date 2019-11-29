شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشباب يفوز على الجزائر استعداداً لتصفيات بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص لاعبو منتخب مصر للشباب على إلتقاط صور " سيلفي" عقب الفوز على منتخب الجزائر، حيث يتصدر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ترتيب بطولة شمال أفريقيا الودية برصيد 7 نقاط ثم الجزائر 6 ثم تونس و المغرب و بوركينا فى المركز الثالث والرابع و الخامس برصيد نقطتين، ويستعد منتخب مصر لخوض الودية الأخيرة يوم الأحد أمام منتخب تونس.
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