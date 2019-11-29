بدايات متعثرة للمنتخب السعودي في البطولات الخليجية

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يحمل سجل المنتخب السعودي في المباريات الافتتاحية للبطولة الخليجية نتائج متباينة، منها 6 هزائم و4 تعادلات.
وواجه الأخضر المنتخب الكويتي في افتتاح النسخة الأولى في عام 1970، وخسر بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتواجه الطرفان في النسخة التالية وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل، وفي نسخة 1986 تفوق الأزرق مجدداً بثلاثية، وفي خليجي 15، تعادل المنتخبان بهدف لكل منهما، وأكملت السعودية بعد ذلك طريقها نحو تحقيق لقبها الثاني في الدورة الخليجية.
وافتتحت السعودية مشاركتها بمواجهة قطر في أربع مناسبات، خسرت في 2 منهم، في عام 1976 بهدف دون رد، وعام 1984 بهدفين مقابل هدف في النسخة السابعة من البطولة وحضر التعادل بينهما مرتان، الأولى في عام 2009 وانتهت بالتعادل السلبي والثانية قبل سنتين في الكويت وسجل خلالها أربعة أهداف.
وواجه الأخضر الأحمر البحريني مرة واحدة في مستهل مشواره في البطولة وكانت في عام 1992، ومني بالخسارة أمامه بهدفين دون رد، أما العراق فتفوق عليه بهدفي سلام شاكر وأسامة هوساوي بالخطأ في مرماه، وكان ذلك في النسخة الحادية والعشرين بالبحرين.
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