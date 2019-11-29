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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة نادى الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالإنجازات التى تحققت داخل النادى منذ تولى مجلس الإدارة المسئولية سواء على المستوى الإنشائى أو الرياضى، مطالبين المجلس بالاستمرار فى استكمال خطته نحو تطوير نادى الزهور.
وشهدت الجمعية العمومية حضور الدكتور أشرف البيجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة وأحمد سعيد ممثلا عن اللجنة الأولمبية، الذين أشادوا بدور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فى تنظيم الجمعية العمومية فى تسهيل مهام عملهم وتسيير التسجيل على أعضاء الجمعية العمومية.
عمومية نادي الزهور
الجمعية العمومية لنادي الزهور
عمومية نادي الزهور
الحضور في عمومية نادي الزهور
الجمعية العمومية لنادي الزهور
عمومية نادي الزهور
عمومية نادي الزهور
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