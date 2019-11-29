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إقبال متوسط فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور بمقر النادى بمدينة نصر وسط إقبال متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال ومناقشة الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى الماضى.

 

وتنص لائحة النظام الأساسى لنادى الزهور على اكتمال النصاب القانونى بتسجيل حضور 2000 عضو، بينما يحتاج مناقشة الميزانية والحساب الختامى 1000 عضو. 

 

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة نادى الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالإنجازات التى تحققت داخل النادى منذ تولى مجلس الإدارة المسئولية سواء على المستوى الإنشائى أو الرياضى، مطالبين المجلس بالاستمرار فى استكمال خطته نحو تطوير نادى الزهور.

 

وشهدت الجمعية العمومية حضور الدكتور أشرف البيجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة وأحمد سعيد ممثلا عن اللجنة الأولمبية، الذين أشادوا بدور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فى تنظيم الجمعية العمومية فى تسهيل مهام عملهم وتسيير التسجيل على أعضاء الجمعية العمومية.

 

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عمومية نادي الزهور

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الجمعية العمومية لنادي الزهور

 

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عمومية نادي الزهور

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الحضور في عمومية نادي الزهور

 

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الجمعية العمومية لنادي الزهور

 

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عمومية نادي الزهور

 

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عمومية نادي الزهور

 

 

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