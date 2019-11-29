شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات الترجيح تنصف الأهلي أمام النجم الساحلي في أفريقيا (فيديو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تونس مباراة قوية حينما يصطدم بفريق النجم الساحلي بإستاد رادس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من: الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التي حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً وتحديداً منذ تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي.

الأهلي والنجم الساحلي التونسي التقيا معا في العديد من المناسبات الأفريقية وكان التعادل في النتائج هو المسيطر على تاريخ مواجهات الفريقين:

دوري أبطال افريقيا:

- عدد المواجهات: 6 مباريات

- فوز الأهلي: 2 مباراتين

- فوز النجم الساحلي: 2 مباراتين

Advertisements

- تعادل الفريقين: 2 مباراتين

الكونفدرالية الافريقية:

عدد المواجهات: 4 مباريات

فوز الأهلي: مباراة واحدة

فوز النجم الساحلي: مباراة واحدة

تعادل الفريقين: مباراتين

السوبر الأفريقي:

التقي الفريقان في مباراة واحدة حسمها الأهلي بركلات الترجيح