شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والنجم الساحلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل فريق النادي الأهلي عن مباراة قوية عندما يلتقي مع النجم الساحلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس، باستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم مع الأهلي والنجم كلاً من: الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوى ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

الأهلى يدخل مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التى حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً، وتحديداً منذ تولّى السويسرى رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر الماضى، حيث خاض الأهلى 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة بالدورى، وحصد السوبر المحلى بالفوز على الزمالك، كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.

الأهلى يتسلّح بـ"الانتصارات الأخيرة" و"رؤية" فايلر الجيدة فى قراءة المباراة ونجاحه فى إدارتها بشكل يُحقق له أهدفه من كل مباراة، بجانب خبرات لاعبى الأهلى وامتلاك الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين وأصحاب قدرات فنية عالية.

ويعول المدرب السويسرى على أوراق الفريق الرابحة أمثال على معلول وأجاى وحسين الشحات ورمضان صبحى وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان والحارس المُتميز محمد الشناوي.وضم فايلر 22 لاعباً لرحلة الاهلى فى تونس، وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وأحمد فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.